وزير الطاقة السوري: قرار رفع العقوبات سيمكن من تسريع عجلة تطوير قطاع النفط

اشار وزير الطاقة السوري محمد البشير الى أن "قرار رفع العقوبات عن مؤسسات وشركات النفط في سوريا سيمكن من تسريع عجلة تطوير قطاع النفط، وإعادة تأهيل البنية التحتية".

وذكر البشير "أن قرار رفع العقوبات عن مؤسسات وشركات النفط (المؤسسة العامة للنفط، الشركة السورية للنفط والغاز، الشركة السورية لنقل النفط، شركة مصفاة بانياس وحمص، المؤسسة العامة للتكرير والتوزيع) يعد خطوة مهمة ستمكننا من تسريع عجلة تطوير قطاع النفط، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء القدرات الوطنية بما يعزز استقلالية واستدامة هذا القطاع الحيوي".

وكانت أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا في خطوة وصفت بأنها تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه المنطقة.