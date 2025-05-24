شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المئات لحضور المؤتمر الشعبى لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

توافد المئات من المواطنين لحضور المؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية بقرية الصوة - مركز أبو حماد - محافظة الشرقية، بحضور الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، والسيد القصير الأمين العام، والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام، والدكتور عثمان شعلان أمين محافظة الشرقية، وعدد من أمناء الأمانات المركزية وأمناء محافظات، وكان المزمار والطبول فى استقبال الحضور.



كما حرص على الحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على حضور المؤتمر.



الحضور بالمؤتمر



المزمار خلال الحفل