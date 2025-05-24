شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشيوخ: تعديل قانون الانتخابات يعكس ضرورة اتساق النظام الانتخابى بالواقع والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية المقترحة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تعكس وعي حقيقي من الدولة بضرورة اتستق النظام الانتخابي مع الواقع السكاني والجغرافي المتغير، مشددا على أن هذا التوجه يسهم في تعزيز كفاءة العملية التشريعية وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي.

وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن اعتماد التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية بناء على إحصاءات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعكس رغبة الدولة في ضمان عدالة التمثيل بين مختلف المحافظات، خاصة تلك التي شهدت توسع عمراني كبير خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن هذه التعديلات لا تمس جوهر النظام الانتخابي القائم، بل تسعى لتحسين توزيع المقاعد بشكل يضمن التوازن بين النظام الفردي والقوائم المغلقة، وهو ما يعد خطوة داعمة لتقوية الحياة الحزبية وزيادة فاعلية الأحزاب في التعبير عن قضايا المواطنين.

وشدد البدري على أن المرحلة القادمة تتطلب من الأحزاب الاستعداد الجيد، والعمل على تأهيل الكوادر وتكثيف التوعية السياسية، لضمان تمثيل برلماني قادر على مواكبة تطلعات الشارع المصري والمشاركة في صياغة تشريعات واقعية تواكب احتياجات المجتمع وتحقق آمال المواطنين، وتعبر عن معاناتهم وتطلعاتهم.