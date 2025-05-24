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وصول وزيرا الشباب والرياضة والشؤون النيابية لمؤتمر "الجبهة الوطنية" بالشرقية

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  • وصول وزيرا الشباب والرياضة والشؤون النيابية لمؤتمر "الجبهة الوطنية" بالشرقية 1/10
  • وصول وزيرا الشباب والرياضة والشؤون النيابية لمؤتمر "الجبهة الوطنية" بالشرقية 2/10
  • وصول وزيرا الشباب والرياضة والشؤون النيابية لمؤتمر "الجبهة الوطنية" بالشرقية 3/10
  • وصول وزيرا الشباب والرياضة والشؤون النيابية لمؤتمر "الجبهة الوطنية" بالشرقية 4/10
  • وصول وزيرا الشباب والرياضة والشؤون النيابية لمؤتمر "الجبهة الوطنية" بالشرقية 5/10
  • وصول وزيرا الشباب والرياضة والشؤون النيابية لمؤتمر "الجبهة الوطنية" بالشرقية 6/10
  • وصول وزيرا الشباب والرياضة والشؤون النيابية لمؤتمر "الجبهة الوطنية" بالشرقية 7/10
  • وصول وزيرا الشباب والرياضة والشؤون النيابية لمؤتمر "الجبهة الوطنية" بالشرقية 8/10
  • وصول وزيرا الشباب والرياضة والشؤون النيابية لمؤتمر "الجبهة الوطنية" بالشرقية 9/10
  • وصول وزيرا الشباب والرياضة والشؤون النيابية لمؤتمر "الجبهة الوطنية" بالشرقية 10/10

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

السبت، 24 مايو 2025 06:41 م

وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لحضور المؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية بقرية الصوة - مركز أبو حماد - محافظة الشرقية بحضور الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب والسيد القصير الأمين العام والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام والدكتور عثمان شعلان أمين محافظة الشرقية وعدد من أمناء الأمانات المركزية وأمناء محافظات، كما حرص على الحضور وليد سليمان وسيد معوض.

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

خلال المؤتمر بالشرقيه
خلال المؤتمر بالشرقيه

 

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

 

خلال مؤتمر الجبهة الوطنية بالشرقية (1)
خلال مؤتمر الجبهة الوطنية بالشرقية (1)

 

خلال مؤتمر الجبهة الوطنية بالشرقية (2)
خلال مؤتمر الجبهة الوطنية بالشرقية (2)

 

خلال مؤتمر الجبهة الوطنية بالشرقية (3)
خلال مؤتمر الجبهة الوطنية بالشرقية (3)

 

خلال مؤتمر الجبهة الوطنية بالشرقية (4)
خلال مؤتمر الجبهة الوطنية بالشرقية (4)

 

خلال مؤتمر الجبهة الوطنية بالشرقية (5)
خلال مؤتمر الجبهة الوطنية بالشرقية (5)

 

وزير الشباب و الرياضه
وزير الشباب و الرياضه

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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