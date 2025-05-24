شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وزيرا الشباب والرياضة والشؤون النيابية لمؤتمر "الجبهة الوطنية" بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لحضور المؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية بقرية الصوة - مركز أبو حماد - محافظة الشرقية بحضور الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب والسيد القصير الأمين العام والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام والدكتور عثمان شعلان أمين محافظة الشرقية وعدد من أمناء الأمانات المركزية وأمناء محافظات، كما حرص على الحضور وليد سليمان وسيد معوض.



جانب من المؤتمر



خلال المؤتمر بالشرقيه



خلال المؤتمر



خلال مؤتمر الجبهة الوطنية بالشرقية (1)



خلال مؤتمر الجبهة الوطنية بالشرقية (2)



خلال مؤتمر الجبهة الوطنية بالشرقية (3)



خلال مؤتمر الجبهة الوطنية بالشرقية (4)



خلال مؤتمر الجبهة الوطنية بالشرقية (5)