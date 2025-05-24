خدمة “فرز وترميز الأمتعة” تُسرّع الإجراءات في صالة طريق مكة بمطار محمد الخامس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عبّر ضيوف الرحمن في المملكة المغربية عن إعجابهم بخدمة فرز وترميز الأمتعة، التي تقدمها مبادرة طريق مكة في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، وتتيح لهم إيصال أمتعتهم إلى مقار سكنهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة دون أي إجراءات أو انتظار في مطاري الملك عبدالعزيز والأمير محمد بن عبدالعزيز الدوليين.

وتبدأ عملية “الترميز” التي يقوم بها فريق مختص بإشراف وزارة الحج والعمرة، بفرز أمتعة المستفيدين من مبادرة طريق مكة ووضع ملصقات عليها، تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، وملصق على غلاف جواز السفر، وإعطاء الحاج بطاقة تحمل المعلومات المدونة على أمتعته نفسها.

يذكر أنّ خدمة “الترميز”، إحدى الخدمات التي تقدمها مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتنفذها للعام السابع في (11) مطارًا دوليًّا من (7) دول بالتعاون مع وزارات (الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام)، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

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