انقطاع واسع للكهرباء جنوب شرق فرنسا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - انقطع التيار الكهربائي عن جنوب شرق فرنسا بما يشمل مدينة كان ومحيطها اليوم.

وقال مسؤول إدارة المنطقة: “يسجّل عطل كهربائي كبير غرب مقاطعة ألب-ماريتيم راهنا”.

من جهتها، أوضحت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء، أن الانقطاع يشمل “مدينة كان والبلدات المحيطة بها و160 ألف منزل”. وبدأ انقطاع التيار الكهربائي الساعة 10,00 صباحًا (08,00 بتوقيت غرينتش).

كما أوضحت مصادر في الدرك المحلي، أن العطل ناجم عن حريق -قد يكون متعمدًا- طال خلال الليل منشأة للتوتر العالي في تانيرون بمقاطعة “فار” المجاورة.

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