الإمارات سجلت حرارة قياسية لشهر أيار بلغت 51,6 درجة مئوية

سجّلت الإمارات أعلى درجة حرارة على الإطلاق لشهر أيار منذ بدء تسجيلها في العام 2003، بلغت 51,6 درجة مئوية، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

وأمس الجمعة، سجّلت الإمارات درجة حرارة بلغت 50,4 درجة مئوية، وذلك بعد أسابيع من معدّلات حرارة مرتفعة أحيت المخاوف من تأثيرات تغير المناخ.

وشعر البعض بالإغماء خلال أداء صلاة الجمعة، فيما شعر البعض الآخر بالاختناق مع ارتفاع الرطوبة أيضا، وإن كانت الحرارة المرتفعة مألوفة لدى سكان الدولة الخليجية الصحراوية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكانت أعلى درجة حرارة سابقة سُجلت في الإمارات سابقًا في أيار هي 50,2 في العام 2009، بحسب المركز الذي يتتبع بيانات الأرصاد الجوية في الإمارات منذ 2003.