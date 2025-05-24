الرئاسة التركية: أردوغان أكد للشرع أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وإدارتها وجيشها من مركز واحد

اشار بيان للرئاسة التركية، الى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع في اسطنبول التطورات الإقليمية والدولية"، لافتا الى ان "أردوغان أكد للرئيس السوري أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا كما فعلت دائما".
واوضح البيان، أن "أردوغان عبّر للرئيس السوري عن ترحيب تركيا بقرار رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عنها. كما شدد أردوغان على "أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وإدارتها وجيشها من مركز واحد".
واضاف البيان أن "أردوغان أكد أن الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على سوريا أمر غير مقبول. بدوره شكر الرئيس السوري أردوغان على دعمه الحاسم وجهوده لرفع العقوبات عن سوريا".
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