أفاد موقع "نت بلوك"، عن عطل في منصة "إكس" في عدد من دول العالم.
وفي السياق، اشتكى عدد من المستخدمين في لبنان من عطل في المنصة.
وفي الولايات المتحدة وحدها، أفاد أكثر من 25 ألف مستخدم بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة، حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ"حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل".
ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها الملياردير الأميركي إيلون ماسك في تشرين الأول عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي، حيث أقدم لاحقا على تسريح نحو 80 بالمئة من القوى العاملة.
وتعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الحالي، إذ سبق أن تعرضت "إكس" في شهر آذار لانقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة، ما أدى إلى شلل موقّت في التفاعل مع المنشورات وإرسال الرسائل المباشرة لمستخدمين حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر عطل في منصة "إكس" في عدد من دول العالم ومنها لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.