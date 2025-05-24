عطل في منصة "إكس" في عدد من دول العالم ومنها لبنان

أفاد موقع "نت بلوك"، عن عطل في منصة "إكس" في عدد من دول العالم.

وفي السياق، اشتكى عدد من المستخدمين في لبنان من عطل في المنصة.

وفي الولايات المتحدة وحدها، أفاد أكثر من 25 ألف مستخدم بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة، حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ"حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل".

ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها الملياردير الأميركي إيلون ماسك في تشرين الأول عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي، حيث أقدم لاحقا على تسريح نحو 80 بالمئة من القوى العاملة.

وتعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الحالي، إذ سبق أن تعرضت "إكس" في شهر آذار لانقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة، ما أدى إلى شلل موقّت في التفاعل مع المنشورات وإرسال الرسائل المباشرة لمستخدمين حول العالم.