"النشرة": ارتفاع نسبة الاقتراع بالنبطية إلى 29,98 بالمئة وبلبنان الجنوبي إلى 34,84 بالمئة

أفاد مراسل "النشرة"، بأنّ "نسبة الإقتراع في الانتخابات البلديّة والاختياريّة في محافظة النبطية حتّى السّاعة، بلغت 29,98 بالمئة، بينما بلغت في محافظة لبنان الجنوبي 34,84 بالمئة".

وأوضح أنّ "على مستوى الأقضية، بلغت نسبة الإقتراع في حاصبيا 30,64 بالمئة، بينما بلغت في جزين 38,23 بالمئة. وفي مرجعيون بلغت النّسبة 28,07 بالمئة، بينما بلغت في بنت جبيل 24,23 بالمئة"، مشيرًا إلى أنّ "في النبطية، بلغت النّسبة 36,06 بالمئة، في صور 32,17 بالمئة، وفي صيدا 36,49 بالمئة".