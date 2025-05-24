الحاج اقترع في بلدته بتدين اللقش: إجراء الانتخابات بهذه الظروف إنجاز كبير وعمل إصلاحي مهم

أشاد وزير الإتصالات ​شارل الحاج​، عقب إدلائه بصوته في الانتخابات البلديّة والاختياريّة في بلدته بتدين اللقش، بسير العمليّة الانتخابيّة، مثنيًا على "الجهود الّتي بُذلت لإنجاز هذا الاستحقاق، في ظلّ الظّروف الأمنيّة والسّياسيّة والماليّة الصّعبة".

وأكّد أنّ "إجراء الانتخابات البلديّة في هذه الظّروف الأمنيّة والسّياسيّة والماليّة، وفي ظلّ ضيق الوقت وقِصر مدّة التّحضير، يُعدّ إنجازًا كبيرًا يُهنّأ عليه كل من عمل وساهم في تحقيقه، من قوى أمنيّة وإداريّة، وصولًا إلى وزير الدّاخليّة الّذي أدار العمليّة الانتخابيّة بحزمٍ وجديّةٍ ومرونة؛ ما جعلها تتمّ بأفضل طريقة ممكنة".

واعتبر الحاج أنّ "إجراء الانتخابات البلديّة بحدّ ذاته هذا العام يُعدّ عملًا إصلاحيًّا مهمًّا، لأنه أكّد نيّة رئيسَي الجمهوريّة والحكومة والوزراء على التّمسّك بأهمّ مقوّمات الدّيمقراطيّة، وهو انتظام مواعيد الانتخابات"، لافتًا إلى أنّ "الحياة الوطنيّة مسؤوليّة تبدأ بحُسن اختيار السّلطات المحليّة، ومحاسبتها في صندوق الاقتراع وأمام الرّأي العام المحلّي والوطني على أي تقصير".

وأشار إلى أنّ "وحده الخوف من محاسبة الرّأي العام يجعل المسؤول يقدّم أفضل ما عنده. لذلك قلّما نشهد إنجازات حيث يشعر المسؤول بألّا أهميّة لرأي النّاس في محيطه، لاسيّما إذا كان قادرًا على الوصول إلى موقعه والبقاء فيه بغض النّظر عن رأي النّاخبين".