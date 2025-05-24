قوى الأمن عممت صورة مفقود يعاني من اضطرابات نفسية غادر منزله الكائن في محلة الأشرفية

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: شادي جمال عبدالله (مواليد عام 1988، لبناني) الّذي غادر بتاريخ 20-5-2025، منزله الكائن في محلة الأشرفية، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنه يعاني من اضطرابات نفسية".
وطلبت من "الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 328094-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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