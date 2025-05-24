أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، في تصريح من بنت جبيل، إلى أنّ "المشهد الأكبر في الانتخابات البلدية والاختيارية هو التزكية والمشهد الآخر هو مشهد الحماس والإقبال والتعبير عن الرأي".
ولفت إلى أنّه "عندما نتحدث عن نسب الاقتراع فالنسبة الاكبر هي التزكية، وهي أهم رسالة وجهها أبناء جنوب لبنان للعدو الإسرائيلي".
وأضاف فضل الله "التنمية في جنوب لبنان بحاجة إلى تقديم دعم حقيقي من الحكومة، والمنطقة بحاجة إلى إعادة إعمار، وهذا يجب أن يكون الأولوية الأولى على جدول أعمال الحكومة"، موضحًا "أننا أمام مشهد جنوبي تجاوز كل الضغوط والترويع".
كانت هذه تفاصيل خبر فضل الله من بنت جبيل: نحن أمام مشهد جنوبي في الانتخابات تجاوز كل الضغوط والترويع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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