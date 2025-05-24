الحجار من صور: في الأيام المقبلة سيكون هناك عمل حثيث لاعادة الاستقرار

أشار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في تصريح من مركز اتحاد البلديات في صور، إلى أن "ما يُطمئن أهل الجنوب هو إرادتهم في الحياة وهذا ما يفسّر اندفاعهم إلى الاقتراع" في الانتخابات البلدية والاختيارية، وقال: "اللبنانيون والدولة قالوا كلمتهم وقلنا لا شيء يثنينا عن ممارسة سيادتنا وعن اجراء الانتخابات".

ولفت إلى أنّه "في الأيام المقبلة سيكون هناك عمل حثيث لاعادة الاستقرار"، مضيفًا "رئيس الجمهورية جوزاف عون كما رئيس الحكومة نواف سلام وأنا شخصيًا قمنا بالجهد اللازم لضمان نهار انتخابي هادئ" في محافظتي الجنوب والنبطية.

وذكر الحجار أنّ "نسبة الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية لا بأس بها، والمهم أن الانتخابات حصلت".