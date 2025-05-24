"النشرة": نسبة الاقتراع في صور 27.35% وفي صيدا 30% وفي حاصبيا 31.06% وفي جزين 44%

أفاد مراسل "النشرة"، بأن نسبة الاقتراع في مدينة صور بلغت، حتى الآن، 27.35 بالمئة، بينما في مدينة صيدا بلغت 30 بالمئة.

وفي مدينة حاصبيا بلغت 31.06 بالمئة، في حين بلغت في مدينة جزين 44 بالمئة.

إلى ذلك، ذكرت مراسلة "النشرة" أنّ نسبة التصويت بلغت في مجيدل 54 بالمئة، لبعة 54 بالمئة والجرمق 23 بالمئة.

وفي وقت سايق، أفاد مراسل "النشرة" بأن نسبة الإقتراع، حتى الساعة، في محافظة النبطية بلغت 29.98 بالمئة، بينما بلغت في محافظة لبنان الجنوبي 34.84 بالمئة.

على مستوى الاقضية، بلغت نسبة الإقتراع في حاصبيا 30.64 بالمئة، بينما بلغت في جزين 38.23 بالمئة. وفي مرجعيون، بلغت النسبة 28.07 بالمئة، بينما بلغت في بنت جبيل 24.23 بالمئة. في النبطية، بلغت النسبة 36.06 بالمئة، وفي صور 32.17 بالمئة، وفي صيدا 36.49.