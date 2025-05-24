مهرجان كان السينمائي يتأثر بانقطاع الكهرباء جنوب فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات المحلية الفرنسية في منطقة الألب البحرية اليوم السبت إن جزءا من المنطقة يعاني من انقطاع كبير للكهرباء، بما في ذلك مدينة كان التي تستضيف حاليا مهرجانها السينمائي السنوي.
ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات المحلية الفرنسية في منطقة الألب البحرية اليوم السبت إن جزءا من المنطقة يعاني من انقطاع كبير للكهرباء، بما في ذلك مدينة كان التي تستضيف حاليا مهرجانها السينمائي السنوي.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام