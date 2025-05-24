مهرجان كان السينمائي يتأثر بانقطاع الكهرباء جنوب فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات المحلية الفرنسية في منطقة الألب البحرية اليوم السبت إن جزءا من المنطقة يعاني من انقطاع كبير للكهرباء، بما في ذلك مدينة كان التي تستضيف حاليا مهرجانها السينمائي السنوي.