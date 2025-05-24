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مهرجان كان السينمائي يتأثر بانقطاع الكهرباء جنوب فرنسا

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مهرجان كان السينمائي يتأثر بانقطاع الكهرباء جنوب فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد -  قالت السلطات المحلية الفرنسية في منطقة الألب البحرية اليوم السبت إن جزءا من المنطقة يعاني من انقطاع كبير للكهرباء، بما في ذلك مدينة كان التي تستضيف حاليا مهرجانها السينمائي السنوي. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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