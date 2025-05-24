أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنّه "بعد سلسلة اتصالات أجراها مكتب التعاون والتنسيق في الجيش مع السلطات السورية، تسلم المكتب المواطن (ا.ن.)، وهو أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف المواطن باسكال سليمان وقتله بتاريخ 7/4/2024، وتم تسليم الموقوف إلى مديرية المخابرات في الجيش في موازاة متابعتها الأمنية للجريمة".
ولفتت إلى أنّ "الموقوف يتزعم عصابة خطف وسرقة وتزوير، وفي حقه عدد كبير من مذكرات التوقيف".
هذا، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: تسلمنا أحد المتورطين الأساسيين في جريمة قتل باسكال سليمان بعد تواصل مع سلطات سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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