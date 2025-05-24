"لادي": الاعتداء بالضرب على مراقبنا داخل مركز الاقتراع في الغازية قضاء صيدا

أفادت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (لادي)، عن "الاعتداء بالضرب على مراقبنا داخل مركز الاقتراع في الغازية قضاء صيدا".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن "الاجواء الحماسية والتنافسية بين 6 لوائح لم تلغ المودة والمصافحة بين المرشحين، وقد بدأ رؤساء اللوائح بالاقتراع مبكرًا في خطوة تهدف إلى تشجيع الناخبين على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي مع الهواجس من تدني نسبة التصويت".
أمنيًا، سجل ثلاث اشكالات فردية بين مناصري اللوائح الاول قرب مركز معروف سعد الثقافي والثاني قرب المدرسة الكويتية الرسمية، والثالث قرب مدرسة الاميركان وقد جرى تطويقها سريعًا.
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