الحجار من بنت جبيل: إعادة الإعمار تنطلق من البلديات

أشار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في تصريح صحفي من بنت جبيل، إلى أنّ الأجهزة الأمنية تتابع الانتخابات البلدية والاختيارية، موضحًا أنّ "الناس جاءت لتقول إنها تمارسها حقها الديمقراطي".
ولفت إلى أنّ إعادة الإعمار تنطلق من البلديات.
وفي وقت سابق، زار وزير الداخلية والبلديات سراي بنت جبيل، حيث اطلع من القائمقام شربل العلم بحضور محافظة النبطية هويدا الترك على مجريات اليوم الإنتخابي.
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