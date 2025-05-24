"النشرة": صيدا تنتخب بهدوء على وقع 3 اشكالات جرى تطويقها

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن "الاجواء الحماسية والتنافسية بين 6 لوائح لم تلغ المودة والمصافحة بين المرشحين، وقد بدأ رؤساء اللوائح بالاقتراع مبكرًا في خطوة تهدف إلى تشجيع الناخبين على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي مع الهواجس من تدني نسبة التصويت".

إداريًا، لم تكن الشكاوى كبيرة، منها على عدم منح كل مندوبي احدى اللوائح التصاريح المطلوبة بعد التأخر بالتقدم بها، ومنها وقف عملية الاقتراع في مركز مرجان بعد وقوع رئيس قلم داخل الحمام ونقله الى المستشفى ريثما تم تأمين بديل عنه.

أمنيًا، سجل ثلاث اشكالات فردية بين مناصري اللوائح الاول قرب مركز معروف سعد الثقافي والثاني قرب المدرسة الكويتية الرسمية، والثالث قرب مدرسة الاميركان وقد جرى تطويقها سريعًا.

ولفت الانتباه مشاركة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بالتصويت في ثانوية نزيه البزري الرسمية، كما الامين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في مدرسة مرجان، وزيارة علي الشيخ عمار الى الماكينة الانتخابية للجماعة الاسلامية بعد انقطاع عنها.