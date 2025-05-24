أحمد الحريري: عندما يكون الجنوب مهدداً فذلك يعني أن أمن لبنان كله في خطر

أدلى الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري بصوته في مركز اقتراع ثانوية ثريا فارس أبو علفا الرسمية – حي الوسطاني في صيدا، مؤكداً أنه اقترع "كناخب طبعاً، فجدتي من آل حجازي"، في إشارة إلى دعمه للائحة "سوا لصيدا".

وفي تعليق على تصريح والدته النائبة السابقة بهية الحريري حول مشاركة "تيار المستقبل" في الانتخابات النيابية المقبلة، لفت الحريري: الى ان "ما قالته الوالدة تصريح مهم، يعطي أملاً للمستقبل ولجمهورنا وناسنا. هذا الموضوع يتابَع لاحقاً بخطوات معينة. نحن موجودون على الساحة وأثبتنا ذلك في عدة مناسبات. هذا البيت عمل أربعين عاماً للناس وقدّم دماً غالياً هو دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولن نترك هذا الإرث يذهب هباء منثوراً. قرار المشاركة في الانتخابات النيابية هو قرار سياسي يُتخذ في حينه".

وأشاد الحريري بانطلاق العملية الانتخابية، موجهاً الشكر لرئيس الجمهورية جوزيف عون، ووزير الداخلية أحمد الحجار، وكل فريق الوزارة، إلى جانب قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، على "تأمين أمن العملية الانتخابية على مدى شهر في كل لبنان"، مضيفاً: "هذه هي الانطلاقة التي كنا نتمناها للعهد".

وعن المشهد الانتخابي في صيدا حيث تتنافس خمس لوائح، اعتبر أنه "مشهد جميل"، وقال: "المدينة دائماً لها رأيها، ونحن أولاد بلد واحد". وعن عدم التحالف بين القوى السياسية في المدينة، أوضح أن "السبب ليس تبايناً في وجهات النظر، بل قرار من كل فريق بدعم لائحة مختلفة"، مشيراً إلى أن "النتائج ستُقرأ في ميزان الانتخابات النيابية المقبلة".

وتطرق الحريري إلى التهديدات الإسرائيلية قائلاً: "العدو لا يزال يهدد أمن لبنان، وعندما يكون الجنوب مهدداً، فذلك يعني أن أمن لبنان كله في خطر"، مشيداً بـ"جهود فخامة رئيس الجمهورية في ما يتعلق بموضوع السلاح وبحماية لبنان من الاعتداءات".

وحول تفاعله مع فوز العميد محمود الجمل في انتخابات بلدية بيروت، أوضح الحريري: "ألا يحق لي أن أفرح لزميلي في تيار المستقبل؟ الجمل رافقنا في أصعب الأيام وكان معنا في 7 أيار وكل المحطات التي واجهنا فيها الخطر. أفتخر به لأنه تمكن من الخرق في وجه كل الأحزاب".

وعندما سُئل مجدداً إن كان "تيار المستقبل" يدعم لائحة "سوا لصيدا"، أجاب الحريري: "أنا أصوّت لروح الحاجة هند علي حجازي (جدتي)".

وخلال تصريحه، سجلت رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس اعتراضها على غياب أقلام اقتراع مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن "15% من سكان صيدا لا يُسمح لهم بالاقتراع بسهولة، لأنهم يُحملون على الأدراج إلى الطوابق العليا"، ودعت إلى تخصيص طوابق أرضية لهذا الغرض، مؤكدة أن "الانتخابات تبقى مطعوناً فيها إذا لم تساوِ بين الجميع".

وأبدى أحمد الحريري تأييده لمطلب اللقيس، متعهداً بمتابعته قائلاً: "سنقوم ببذل جهد معكم إن شاء الله".