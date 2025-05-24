مديرية أمن الدولة تواصل تنفيذ التدابير الآيلة لحفظ أمن العملية الانتخابية في محافظتَي الجنوب والنبطية

تواصل المديرية العامة لأمن الدولة تنفيذ التدابير الآيلة لحفظ أمن العملية الانتخابية في محافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية، من خلال تكثيف الدوريات ونقاط المراقبة في محيط مراكز الاقتراع، بما يضمن سلامة هذا الاستحقاق، والحفاظ على أمن الناخبين، ويكرّس أجواء من الشفافية والنزاهة في سير هذه العملية الديمقراطية، وفق بيان من المديرية.

في وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" بأن نسبة الإقتراع، في الانتخابات البلدية والاختيارية، بلغت حتى الساعة في محافظة النبطية 22.86 بالمئة، بينما بلغت في محافظة لبنان الجنوبي 26.51 بالمئة.

وعلى مستوى الاقضية، بلغت نسبة الإقتراع في حاصبيا 24.10 بالمئة، بينما بلغت في جزين 31.40 بالمئة. وفي مرجعيون بلغت النسبة 21.36 بالمئة، بينما بلغت في بنت جبيل 18.38 بالمئة.

أمّا في النبطية، فقد بلغت النسبة 27.08 بالمئة، وفي صور 24.25 بالمئة، وفي صيدا 27.37 بالمئة.

إلى ذلك، أفادت مراسلة "النشرة"، بأنّ نسبة التصويت في صربا 36.3 بالمئة، النبطية التحتا 19 بالمئة، الكفور 30 بالمئة وفي كفروة 29.18 بالمئة.