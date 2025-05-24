الحجار زار سراي بنت جبيل واطّلع على سير الانتخابات

زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار سراي بنت جبيل حيث اطلع من القائمقام شربل العلم بحضور المحافظ هويدا الترك على مجريات اليوم الإنتخابي .

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