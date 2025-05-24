أفاد مراسل "النشرة" بأن نسبة الإقتراع، في الانتخابات البلدية والاختيارية، بلغت حتى الساعة في محافظة النبطية 22.86 بالمئة، بينما بلغت في محافظة لبنان الجنوبي 26.51 بالمئة.
وعلى مستوى الاقضية، بلغت نسبة الإقتراع في حاصبيا 24.10 بالمئة، بينما بلغت في جزين 31.40 بالمئة. وفي مرجعيون بلغت النسبة 21.36 بالمئة، بينما بلغت في بنت جبيل 18.38 بالمئة.
أمّا في النبطية، فقد بلغت النسبة 27.08 بالمئة، وفي صور 24.25 بالمئة، وفي صيدا 27.37 بالمئة.
إلى ذلك، أفادت مراسلة "النشرة"، بأنّ نسبة التصويت في صربا 36.3 بالمئة، النبطية التحتا 19 بالمئة، الكفور 30 بالمئة وفي كفروة 29.18 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": نسبة الاقتراح في محافظة الجنوب بلغت 26.51% وفي محافظة النبطية 22.86% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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