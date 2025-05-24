أكّد النائب علي حسن خليل، وجوب انسحاب إسرئيل من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبانن وايقاف الخروقات، موضحًا أنّ "الدولة اللبنانية مسؤولة عن رفع الصوت أمام دول لجنة وقف اطلاق النار".
وردًا على كلام نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بشأن تسليم السلاح بأسرع وقت، قال خليل: "هذا موضوع لبناني، هذه وجهة نظرهم ونرى قرار اللبنانيين ونسير به والحوار داخليّ لبنانيّ".
ورأى أنّه يوجد تقصير كبير من الحكومة اللبنانية بإطلاق ورشة إعادة الاعمار، وأنه "لا يمكن أن يستقر البلد من دون استقرار الجنوب واستقراره مرتبط باعادة الاعمار".
إلى ذلك، أوضح أنّ "إرادة أهل الجنوب واضحة من خلال المشاركة بالإنتخابات والتزكية وجه من أوجه الديمقراطية".
كانت هذه تفاصيل خبر خليل ردًا على كلام أورتاغوس بشأن تسليم السلاح: هذه وجهة نظرهم ونحن نسير بقرار اللبنانيين والحوار داخليّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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