لحود خلال اطلاق البرنامج الوطني لتأهيل صادرات الكرز إلى أوروبا: خطوة أولى بمسار استراتيجي تنتهجه وزارة الزراعة

أطلقت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع بالتعاون مع وزارة الزراعة، أولى ورش العمل ضمن البرنامج الوطني المتكامل لتأهيل صادرات الكرز إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في مقر الغرفة في زحلة، بحضور حشد من المزارعين والمصدرين والخبراء والجهات المعنية.

وفي كلمته، نقل المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود تحيات وزير الزراعة نزار هاني، مشيدًا بجهود غرفة زحلة والبقاع في دعم هذا المشروع النوعي، ومثمنًا الشراكة المستمرة بين الوزارة والغرفة والتي تترجم اليوم عبر إطلاق برنامج وطني متكامل لتأهيل قطاع الكرز اللبناني للتصدير إلى أوروبا.

وأكد لحود أن هذه الورشة تمثل الخطوة الأولى في مسار استراتيجي تنتهجه وزارة الزراعة لتعزيز قدرات القطاعات الزراعية الإنتاجية، لا سيما الكرز واللوزيات، لتواكب المعايير الأوروبية وتنافس في الأسواق العالمية. وشدد على أن الوزارة تسعى، من خلال هذا البرنامج، إلى إرساء منظومة تصدير حديثة تقوم على الالتزام بالجودة، وتتضمن مراقبة الحقول، والتحقق من خلو المنتجات من الآفات، وإصدار شهادات تصدير معترف بها من الجهات الأوروبية المختصة.

وأوضح لحود أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة، على توفير الدعم الفني والتقني اللازم للمزارعين والمصدرين، بالإضافة إلى تزويدهم بمعلومات دقيقة ومحدثة حول المواصفات الأوروبية من خلال مشروع "بذور" المموّل من الحكومة السويدية، ما يسهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية.

وفي هذا السياق، أعلن لحود عن إطلاق سلسلة فعاليات تحت عنوان "أيام الكرز" في عدد من المناطق اللبنانية، لا سيما في زحلة، حمانا، الجباع، وقاع الريم، بهدف الترويج للكرز اللبناني كمحصول ذي جودة عالية وقيمة سوقية، وتشجيع المستهلكين والمستوردين على دعمه.

وختم لحود بدعوة اللبنانيين في دول الاغتراب إلى المساهمة الفاعلة في تسويق المنتج الزراعي اللبناني، قائلاً:

"إن نجاح هذا البرنامج لا يقتصر على المؤسسات الرسمية، بل يتطلب تضافر جهود كل من يعمل في هذا القطاع، من المزارع إلى المصدر إلى المغترب الداعم لوطنه من الخارج. فمعًا يمكننا أن نعيد للمنتج اللبناني مكانته الطبيعية في الأسواق العالمية."

كما شدد رئيس الغرفة السيد منير التيني على أن هذا المشروع يشكل محطة جديدة في تاريخ التعاون المثمر بين الغرفة ووزارة الزراعة، والذي شمل برامج إرشاد زراعي، تطوير إنتاج القمح، الصناعات الغذائية، وتربية النحل.

وأشار التيني إلى مساهمات الغرفة بدعم من شركاء دوليين، أبرزها تطوير مصانع الألبان والأجبان، وإنشاء محطات تكرير تعمل بالطاقة الشمسية لحماية البيئة وتقليل كلفة الإنتاج. كما ثمّن دعم منظمة العمل الدولية والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida)، معتبراً أن هذا التعاون نموذج يُحتذى لتطوير القطاع الزراعي في ظل الظروف الراهنة.

وأشاد التيني بالقيادة المتجددة لوزير الزراعة، واصفاً إياه بالوزير "النشيط والديناميكي"، وبالجهود المتواصلة للمدير العام الذي وصفه بـ"الدينامو الذي لا يهدأ".

من جهته، استعرض رئيس دائرة الزراعة في الغرفة، سعيد جدعون، أبرز محاور البرنامج، والتي تشمل:

-رفع كفاءة المزارعين والمصدرين من خلال تدريبات تخصصية وموجهة.

-إنشاء نظام وطني رسمي لمراقبة الحقول وإصدار شهادات خلو من الآفات، تُعد بمثابة "فيزا زراعية" تسمح بتصدير الكرز واللوزيات إلى الأسواق الأوروبية.

-إعداد دليل توجيهي شامل يتضمن المواصفات التقنية والمهنية للأسواق المستهدفة.

-رصد المعايير الأوروبية وتحديثها دورياً، وتوفير معلومات محدثة للمزارعين والمصدرين.

في نهاية الورشة، تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات عمل: مزارعين، مصدرين، وممثلين عن الجهات الرسمية، لمناقشة التحديات التطبيقية على الأرض. وقد شهدت الورشة تفاعلاً لافتاً يعكس إرادة جماعية للنهوض بقطاع الكرز، وتحويله إلى قطاع تصديري واعد يرتكز على الجودة والمعايير.