أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: دبلوماسية ترامب مع بوتين أقنعته بإعداد مذكرة سلام بشأن أوكرانيا

نقل مقوع "أكسيوس"، عن مسؤولين أوكرانيين، قولهم "إننا لا نملك أي معلومات بشأن موعد أو مكان انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات مع روسيا"، في ظل استمرار عملية تبادل بين الجانبين اتُفق عليها في محادثات اسطنبول.

وذكر مسؤولون أميركيون للموقع أنّه "ما زلنا نعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وشك اتخاذ خطوات ملموسة نحو التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا"، معتبرين أنّ "دبلوماسية ترامب مع بوتين أقنعته بإعداد مذكرة سلام في أوكرانيا الأمر الذي كان يرفضه سابقا".

في وقت سابق، أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي دميتري مدفيديف، أنّ "روسيا ستسلّم أوكرانيا وثيقة تتضمن شروطها لتسوية الصراع خلال الأيام المقبلة".

ولفت، في تصريح، إلى أنّ "عملية التفاوض مع أوكرانيا معقدة للغاية وحساسة في كثير من جوانبها".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّه تم استعادة 307 عسكريين روس في إطار عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا، جرى خلالها الإفراج عن 307 من أسرى الجانب الأوكراني.

وأمس، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنّ "روسيا ستكون مستعدة لتسليم أوكرانيا مسودة وثيقة بشأن تسوية الأزمة بمجرد اكتمال تبادل الأسرى"، وهي عملية بدأت بهدف تبادل 1000 أسير مقابل 1000 أسير من الجانبين اتُفق عليها في مفاوضات اسطنبول.

ولفت، في تصريح، إلى أنّ "روسيا ستواصل العمل على الوثائق التي تتضمن الشروط والمتطلبات اللازمة لإبرام الاتفاقيات مع أوكرانيا، على الرغم من الاستفزازات".

وأضاف لافروف "موسكو تعتبر هجمات الطائرات بدون طيار على أهداف مدنية في روسيا نتيجة لدعم بعض الدول الأوروبية للنازيين الأوكرانيين".