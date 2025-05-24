المتحدث باسم الداخلية السورية: استحداث إدارة حرس الحدود لتأمين وحماية الحدود من أنشطة التهريب

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين بلبل، عن استحداث عدد من الإدارات الجديدة في إطار الهيكلية الإدارية المطورة للوزارة، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي استجابة للتحديات الأمنية والمجتمعية الراهنة.

وأوضح بلبل أنه تم إنشاء إدارة حرس الحدود التي تتولى مسؤولية سلامة الحدود البرية والبحرية لسوريا، ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تتم عبرها، وذلك بالتنسيق مع دول الجوار، مضيفاً أنه تم كذلك استحداث إدارة أمن الطرق، المعنية بتأمين الطرق الرئيسية وشبه الرئيسية، بما فيها الطرق الدولية، والمطارات، وخطوط الاتصال والمعلومات والطاقة.

وفي سياق مواجهة الانتهاكات الإنسانية المتزايدة دولياً، أعلن المتحدث استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، والتي ستُعنى بمكافحة شبكات تهريب البشر، الدعارة، التسول، والاتجار بالأعضاء.

وأشار بلبل إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد حزمة من القوانين الجديدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تهدف إلى الحد من ظاهرة السلاح المنفلت ومنع انتشاره، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى الوطني.