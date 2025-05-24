شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الطعام المصري عضو التحالف الوطني يُطلق النسخة الثانية من فعالية "نبتكر من أجل الإنسانية" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فعالية "نبتكر من أجل الإنسانية" التي نظمها بنك الطعام المصري – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بالمتحف المصري الكبير، بحضور السفيرة نبيلة مكرم ، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،وحضور الدكتور نيازي سلام رئيس مجلس إدارة بنك الطعام المصري، وعدد من الوزراء، وممثلي الهيئات الحكومية، وشخصيات عامة بارزة ، إلى جانب نخبة من قيادات المجتمع المدني، وممثلي القطاع الخاص، في إطار التأكيد على أهمية الشراكة بين مختلف أطراف المنظومة التنموية.

تهدف الفعالية إلى عرض نماذج من الابتكارات الرقمية والتقنية التي تبناها بنك الطعام المصري في تطوير أدوات الحوكمة، ورفع كفاءة تقديم الخدمات الإنسانية والتنموية، وذلك عبر حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بما يعكس التحول النوعي الذي يشهده العمل الأهلي في مصر.

يأتي هذا الحدث في إطار دعم جهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة، والانتقال من نماذج العطاء التقليدي إلى منظومات ذكية قائمة على الشفافية، وتكامل الأدوار بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

ويُعد بنك الطعام المصري أحد أبرز النماذج المؤسسية الفاعلة ضمن التحالف، حيث يسهم منذ أكثر من 20 عامًا في تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية في مجال الأمن الغذائي والتنمية المجتمعية.

وزيرة التضامن

خلال الفاعلية