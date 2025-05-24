شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عبد العزيز: تدهور الأوضاع فى غزة يتطلب تحركا دوليا وموقفا عربيا موحدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن التدهور الإنساني المتسارع في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 20 شهرًا يمثل كارثة غير مسبوقة، ويكشف عن فشل المجتمع الدولي في مواجهة الجرائم المتكررة ضد المدنيين.

وقال عبد العزيز إن استهداف الاحتلال للبنية التحتية الحيوية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وفرض الحصار الكامل على القطاع، يكشف عن نية مبيتة لتجويع السكان وتهجيرهم قسرًا، معتبرًا أن ما يحدث يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان تستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلًا ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم بدور محوري على المستويين السياسي والإنساني، من خلال فتح معبر رفح وتسهيل دخول المساعدات، إلى جانب التحركات الدبلوماسية المستمرة لوقف إطلاق النار وضمان وصول الإغاثات بشكل آمن.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة أن يكون هناك تحرك عربي موحد لدعم غزة، ورفض أي محاولات لفرض حلول تمس القضية الفلسطينية أو تسعى لتهجير سكان القطاع. وختم مؤكدًا أن دعم صمود الفلسطينيين واجب قومي وإنساني لا يقبل التراخي أو التردد.