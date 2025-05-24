مصرع 3 في تحطم مروحية شرطة بتايلاند

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية للشرطة اليوم بمقاطعة براشواب خيري خان في تايلاند، فيما نجا شخص واحد عن طريق القفز بالمظلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المروحية من طراز “بيل 212” كانت في مهمة تدريبية عندما سقطت بالقرب من قاعدة “وينج 5” الجوية.

و أفادت قوات الإطفاء والإنقاذ في تايلاند، أن الضحايا هم طياران وفني طيران، فيما لم يتم التعرف حتى الآن على حالة الشخص الذي قفز بالمظلة.

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