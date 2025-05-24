علمت "النشرة"، أن "نسبة الاقتراع بلغت في روم 26%، بسري 34%، صفاريه 35%، أنان 53%، مكنونية 23%، مشموشة 36%، قيتولة 21%، عين المير 54%، جزين 32%، روم 36%، مجيدل 41%، عاراي 30%".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": نسب الاقتراع متفاوتة في قرى قضاء جزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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