حضر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، الاجتماعات التي عقدها رئيس الجمهورية جوزاف عون بمشاركة وزيري الدفاع والداخلية والبلديات مع انطلاق العملية الانتخابية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. ورافق عبدالله الحجار، في جولة تفقدية على عدد من المراكز الانتخابية في محافظة النبطية.

كانت هذه تفاصيل خبر مدير العام لقوى الأمن الداخلي قام بجولة تفقدية على عدد من المراكز الانتخابية في محافظة النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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