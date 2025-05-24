"النشرة": نسبة الاقتراع في صور بلغت 17.48 وصيدا بلغت 17.37 وحاصبيا 18.98 وجزين 29.15 بالمئة

أفاد مراسل "النشرة"، بأن نسبة الاقتراع في مدينة صور بلغت، حتى الآن، 17.48 بالمئة، بينما في مدينة صيدا بلغت 17.37 بالمئة.

وفي مدينة حاصبيا بلغت 18.98 بالمئة، في حين بلغت في مدينة جزين 29.15 بالمئة.