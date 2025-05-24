أظهرت لوحة المتابعة العامة لشكاوى الانتخابات البلدية أن مجموع الشكاوى الواردة حتى الآن بلغ 152. وقد بلغ عدد الشكاوى الإدارية 133 والإعلام 18 والأمنية 1.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: 152 شكوى انتخابية حتى الآن بينها 133 إدارية و18 إعلامية وواحدة أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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