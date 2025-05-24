"النشرة": تسجيل اول اشكل انتخابي قرب المدرسة الكويتية في صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن "تسجيل اول اشكل انتخابي قرب المدرسة الكويتية في صيدا بين مناصري لائحتين وقد جرى تطويقه سريعا وقد تدخلت القوى الامنية".

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