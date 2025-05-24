الدفاع الروسية: تبادل 307 أسرى مع أوكرانيا واستمرار عمليات التبادل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّه تم استعادة 307 عسكريين روس في إطار عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا، جرى خلالها الإفراج عن 307 من أسرى الجانب الأوكراني.
وأشارت الوزارة إلى أنّ عملية تبادل الأسرى بين الجانبين ستستمر في المرحلة المقبلة، موضحة أنّ الجنود الروس المحررين نُقلوا إلى بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم.
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