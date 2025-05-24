مسؤولون عراقيون لـ"أ.ف.ب": العراق يسعى لإطلاق سراح باحثة إسرائيلية مقابل الافراج عن سجين إيراني

أفاد مسؤولون عراقيون رفيعو المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، بأن سلطات العراق تعمل على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الباحثة الاسرائيلية-الروسية إلزابيث تسوركوف مقابل الافراج عن ايراني مسجون في العراق بتهمة قتل مواطن أميركي.

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى للوكالة: "الأمر متوقف على موافقة الأميركيين لإطلاق سراح الايراني المتهم بقتل مواطن اميركي" قتل في بغداد في العام 2023.

وفُقد أثر تسوركوف طالبة الدكتوراه في جامعة برينستون الأميركية في العراق في آذار 2023. وفيما اتهمت إسرائيل فصيل كتائب حزب الله العراقي بخطفها، لمّح الفصيل في ما بعد إلى أنه غير مسؤول عن الأمر.

وقال المسؤولون العراقيون الثلاثة الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لحساسية القضية، إن واشنطن لم توافق حتى الآن على أحد الشروط المطروحة للافراج عن تسوركوف.

وقال أحدهم "حتى الآن، لم يوافق الأميركيون على أحد الشروط وهو الافراج عن الإيراني الموقوف بسبب قتل مواطن أميركي".

ولطالما سعت بغداد للحفاظ على توازن في علاقاتها بين إيران، الدولة المجاورة وصاحبة النفوذ السياسي في العراق، والولايات المتحدة التي تعد حليفا استراتيجيا.

ويقبع المتهم الإيراني وأربعة عراقيين آخرين في السجن في العراق بعدما أصدر القضاء حكما بسجنهم مدى الحياة بتهمة قتل المواطن الأميركي ستيفن ترويل بالرصاص في بغداد في تشرين الثاني 2022.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية العام الماضي إقامة شكوى على الإيراني محمّد رضا نوري الذي قالت إنه ضابط في الحرس الثوري الإيراني، بتهمة التخطيط لقتل ترويل.

ويُرجّح أن تكون تسوركوف دخلت العراق بجواز سفر روسي، في إطار بحث كانت تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون في زيارة لم تكن الأولى لها إلى العراق.

ولم تستبعد مصادر أمنية ودبلوماسية في وقت سابق أن تكون تسوركوف نقلت إلى إيران.