أستراليا تباشر إزالة آثار الفيضانات بعد الأضرار الهائلة

ابوظبي - سيف اليزيد - باشرت السلطات الأسترالية أعمال التنظيف بعد أن أودت فيضانات بحياة خمسة أشخاص واجتاحت أكثر من عشرة آلاف مبنى في جنوب شرق البلاد.

وقالت وكالة خدمات الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز إن تقييم الأضرار جار في منطقة الساحل الشمالي الأوسط بالولاية بعد الفيضانات التي اجتاحت البلدات وجرفت الماشية ودمرت المنازل خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الوكالة في بيان أن "التقديرات الأولية تشير إلى أن ما لا يقل عن عشرة آلاف مبنى تضرر جراء الفيضانات".

وأضافت أن الأوضاع تحسنت منذ أمس الجمعة في المناطق المتضررة في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا.

وأوضح مفوض خدمات الطوارئ بالولاية مايك واسينج خلال مؤتمر صحفي في سيدني أن مئات السكان المتضررين من الفيضانات لا يزالون في مراكز الإيواء مؤكدا تنفيذ 52 عملية إنقاذ خلال الليل.

وقالت الشرطة إن آخر ضحايا الفيضانات كان رجلاً في الثمانينيات من عمره، عُثر على جثته في عقار غمرته المياه على بعد حوالي 50 كيلومترا من مدينة تاري، إحدى المدن الأكثر تضرراً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، الذي اضطر أمس الجمعة إلى إلغاء زيارته إلى مدينة تاري جراء الفيضانات، إن "سماع خبر سقوط ضحايا جدد أمر مفجع للغاية".