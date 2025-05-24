إنقاذ 260 عاملًا علقوا في منجم ذهب بجنوب أفريقيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تمكّن عناصر إنقاذ من انتشال 260 عاملًا كانوا عالقين لأكثر من 24 ساعة في منجم تحت الأرض في جنوب أفريقيا.

وأفادت شركة التعدين المشغلة للمنجم في بيان، أن العمال حُوصروا تحت الأرض منذ أمس الأول، في منجم “كلوف” للذهب على بعد 60 كيلومترًا غرب جوهانسبرغ، لافتة إلى أن المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ نجحت في إخراج 79 شخصًا، قبل إنقاذ الباقين بعد ست ساعات.

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