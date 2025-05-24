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إنقاذ 260 عاملًا علقوا في منجم ذهب بجنوب أفريقيا

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  • إنقاذ 260 عاملًا علقوا في منجم ذهب بجنوب أفريقيا 1/2
  • إنقاذ 260 عاملًا علقوا في منجم ذهب بجنوب أفريقيا 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تمكّن عناصر إنقاذ من انتشال 260 عاملًا كانوا عالقين لأكثر من 24 ساعة في منجم تحت الأرض في جنوب أفريقيا.

وأفادت شركة التعدين المشغلة للمنجم في بيان، أن العمال حُوصروا تحت الأرض منذ أمس الأول، في منجم “كلوف” للذهب على بعد 60 كيلومترًا غرب جوهانسبرغ، لافتة إلى أن المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ نجحت في إخراج 79 شخصًا، قبل إنقاذ الباقين بعد ست ساعات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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