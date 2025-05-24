أفادت مراسلة "النشرة" بأن نسب الاقتراع في عدد من بلدات قضاء صيدا سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا حتى الساعة، حيث بلغت في بلدة مغدوشة 29%، وفي بلدة كفريا 42%، بينما وصلت في عقتنيت إلى 30%.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: كفريا تسجّل 42% ومغدوشة 29% وعقتنيت 30% في نسب الاقتراع حتى الساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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