شكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، القوى الامنية والعسكرية على الجهود التي بذلوها منذ بداية استحقاق الانتخابات البلدية حتى يوم الجنوب بمساحة بلداته وقراه، حيث كانت المسؤولية مشتركة بين القوى الامنية ابناء المنطقة من خلال تعاطيهم المسؤول وبروحية الاخوة بين ابناء البلدات والقرى.

كانت هذه تفاصيل خبر هاشم شكر القوى الأمنية والعسكرية: أدت دورها بمسؤولية وروحية الأخوة في يوم الجنوب الانتخابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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