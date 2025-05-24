التيار الوطني: يبدو أن النائبة غادة أيوب فقدت صوابها مع إدراكها لفداحة وضع القوات الإنتخابي في جزين

اشار التيار الوطني الحر في بيان ردا على ما جاء من اتهامات على لسان النائبة غادة أيوب، الى انه يبدو أن النائبة غادة أيوب فقدت صوابها مع إدراكها لفداحة وضع القوات الإنتخابي في جزين، فلم تجد وسيلة إلا إدخال فزاعة حزب الله إلى المدينة وإلصاقه بالتيار الوطني الحر للتخويف. إن ترسخ "التيار" في جزين ووجدانها أمر لا تهزه لا اتهامات ولا ترهات لن تزيد "التيار" إلا قوة وحضوراً، وهو يحمي جزين وأهلها من أي جهة تحاول وضع يدها على قرارها أياً كانت، أما الجهة التي تمثلها أيوب فهي من أتقنت بيع قرارها للخارج.

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