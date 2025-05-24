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النشرة: 137 شكوى انتخابية حتى الآن بينها 120 إدارية و17 إعلامية

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النشرة: 137 شكوى انتخابية حتى الآن بينها 120 إدارية و17 إعلامية

أظهرت لوحة المتابعة العامة لشكاوى الانتخابات البلدية أن مجموع الشكاوى الواردة حتى الآن بلغ 137.

وقد بلغ عدد الشكاوى الإدارية 120 والإعلام 17.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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