باسيل: الجنوبيون يوجهون رسالة تمسّك بالأرض وجزين تستعيد ألوانها اليوم

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أن الجنوبيين يوجهون رسالة تمسك واضحة بأرضهم، مؤكدا أن التيار، الذي يشكل جزءا أساسيًا من النسيج الجنوبي، يدعو إلى التصويت بكثافة من أجل أن يبقى الجنوب حرا لأهله، من الزهراني إلى صيدا، فصور وبنت جبيل ومرجعيون والنبطية، وصولًا إلى جزين القلعة.
ورأى باسيل أنّ جزين، القلعة الكبيرة، بقلبها الواسع، تستعيد اليوم ألوانها، مشيرًا إلى أنّه "في هذه الليلة سنرفع العلم على أسوارها".
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