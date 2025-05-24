النشرة: نسب اقتراع متفاوتة في قرى قضاء جزين وبلدة شواليق الاعلى بـ47 بالمئة

أفادت مراسلة "النشرة" بأن قضاء جزين سجل نسب اقتراع متفاوتة حتى الساعة، حيث بلغت النسبة في مدينة جزين 25%، وفي بلدة صباح 24%، وفي روم 21%، بينما سجلت شواليق أعلى نسبة حتى الآن بـ47%.

كما بلغت نسبة الاقتراع في بصليا 43%، وفي مجيدل 36%، وفي عاراي 27%، وحيطورة 25%. وسُجلت نسب متقاربة في كل من مليخ ومكنونية بـ18%، في حين ارتفعت في مكنونية إلى 20% لاحقًا، فيما سجلت بكاسين 12%، والجرمق 17%.