أفادت مراسلة "النشرة" بأن قضاء جزين سجل نسب اقتراع متفاوتة حتى الساعة، حيث بلغت النسبة في مدينة جزين 25%، وفي بلدة صباح 24%، وفي روم 21%، بينما سجلت شواليق أعلى نسبة حتى الآن بـ47%.
كما بلغت نسبة الاقتراع في بصليا 43%، وفي مجيدل 36%، وفي عاراي 27%، وحيطورة 25%. وسُجلت نسب متقاربة في كل من مليخ ومكنونية بـ18%، في حين ارتفعت في مكنونية إلى 20% لاحقًا، فيما سجلت بكاسين 12%، والجرمق 17%.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نسب اقتراع متفاوتة في قرى قضاء جزين وبلدة شواليق الاعلى بـ47 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.