وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جندي وإطلاق نار على شاب بعد الاشتباه بعملية طعن في كريات أربع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن "محاولة طعن في كريات أربع وإطلاق النار على المنفذ". هذا وأفادت الجيش الإسرائيلي، بأنه "تلقى بلاغا بوقوع عملية طعن قرب الخليل وقواتنا أطلقت النار على المنفذ". في حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، عن "إصابة جندي وإطلاق نار على شاب بعد الاشتباه بعملية طعن في كريات أربع".

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