أفاد مراسل "النشرة" بأن نسبة الاقتراع في مدينة صور بلغت، حتى الآن، 10.5 بالمئة، بينما في مدينة صيدا بلغت 11.56 بالمئة.
وفي مدينة حاصبيا بلغت 13.09 بالمئة، في حين بلغت في مدينة جزين 22.1 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نسبة الاقتراع حتى الساعة في جزين 22.1% وحاصبيا 13.09% وصيدا 11.56%، وصور 10.5% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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