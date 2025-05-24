شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: قيمة التأمين للمرشح فى انتخابات الشيوخ عادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الأصل فى الانتخابات البرلمانية هى الحرية الكاملة للترشح، وأن يختار كل مترشح الدائرة التى يرغب فى الترشح عليها، ويكون القرار للناخب فى اختيار المرشح الأنسب له.

وتابع قائلا: من حق أى مجموعة من الأحزاب أن تشكل قوائم وتخوض الانتخابات.. فأنتم من تكونون قوائمكم ويكون الاختيار للناخب، وردا على ما أثير بشأن وجود تمييز فى مبلغ التأمين المقر للمرشح الفردى والمرشح بالقائمة، قال وزير الشئؤن النيابية والقانونية إن هذا التمييز كان موجود فى النظام القائم، لافتا إلى أن مشروع القانون قام بتغيير قيم التأمين، بسبب تغير قيمة العملة، لافتا إلى أن مبلغ التأمين ليس عائق من عوائق الترشح لأنه مبلغ تأمين يتم استيراده بعد انتهاء الانتخابات فهو ليس رسم للترشح وبالتالى سيتم رده.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة

وتابع المستشار محمود فوزى قائلا: لماذا وضعنا فى القوائم مبالغ مختلفة عن قيمة التأمين للمرشح الفردى والإجابة لآن القوائم بها 7 فئات أوجب الدستور تمثيلها والدعاية للقائمة تكون لكل أعضائها وليس لاسم واحد.

وتساءل وزير الشئؤن النيابية والقانونية: هل مبلغ التأمين يعد مرهقا أو مانعا لحق الترشح، والإجابة قولا واحدا هذا مبلغ زهيد يستطيع المرشح توفيره أو الراغبين لترشحه، مؤكدا أن النص متوازن والزيادة فى مبلغ التأمين عادلة والاختلاف مبرر من واقع القانون القديم.

يذكر أن مشروع القانون تضمن زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة.