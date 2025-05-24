شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تسيير مطر: نؤيد تعديل قانون مجلس الشيوخ لأنه عادل ويراعى مصلحة الناخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية ، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ تأييده لتعديل قانون مجلس الشيوخ، موجها الشكر للنواب المتقدمين بمشروع القانون.

وأضاف: "من واقع عملى كرئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الاحزاب نؤيد القانون بقوة لأنه راعى الناخب بحيث يكون عنده سهولة فى اختيار ما يراه، مشيرا إلى مشروع القانون عادل ومناسب للوقت الحالى ونقول لزملائنا فى مستقبل وطن وباقى الأحزاب التى تقدمت بمشروع القانون أننا مع القائمة المغلقة المطلقة لأنها الأنسب وتراعى جميع الفئات والناخب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة.

وقال عضو مجلس الشيوخ تيسيير مطر، إن القائمة النسبية غير عادلة وهى تصب لمصلحة رؤساء الأحزاب لأن رئيس الحزب فى حال تطبيق القائمة النسبية، سيضع أسمه على راس القائمة وباقى القائمة سيكون مجهودها لصالح راس القائمة.

ويهدف هدف مشروع القانون هو تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.